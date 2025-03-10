Kariye’de ilk ramazanın sevincini yaşıyoruz

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı'da bulunan Kariye Camisi ve hemen yanındaki Sahabe-i Kiram'dan Ebu Said El Hudri (r.a) hazretlerinin türbesi, ramazan ayı dolayısıyla büyük ilgi görüyor. Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'u fethinin ardından Kariye Kilisesi'ne zarar vermeden muhafaza etti. İlk etapta camiye çevrilmeyen Kariye, II. Beyazıd tarafından camiye çevrildi.

Ayasofya gibi müzeye dönüştürülen Kariye, 2020'de ise Ayasofya ile birlikte Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile yeniden cami olarak ibadete açıldı. Restorasyondan sonra geçen mayısta ilk namaz kılındı. Bu yıl ise 80 yıllık ayrılıktan sonra Kariye'de ilk ramazan coşkusu yaşanıyor. Cuma günü tüm gün ibadete açık olan ve teravih namazı kılınan cami, diğer günlerde ise saat 09.00 ila 18.00 arasında namaz saatleri dışında ziyaret edilebiliyor. Camide kadınlar bölümü de var. Tarihi cami iftar sonrası Fatih Belediyesi'nin ışıklandırma süslemesi ile gelen ziyaretçilere eşsiz bir atmosfer yaşatıyor. Mahalle sakinleri ve ziyarete gelenler ramazanda Kariye Camisi'nde namaz kılmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.



'BURADA AYRI BİR MANEVİYAT VAR'



Melikşah Erzincanlı: Kariye, Fetih'ten sonra kiliseden camiye çevrildiği için Müslümanların sahip çıkması gereken bir yer. Herkes bir vakit namazını burada kılmalı. Huzur dolu bir ramazan için ziyarete gelmeliler.

Hasan Yılmaz: Cami olması çok gurur verici. Burada Sahabe-i Kiram'dan Ebu Said El Hudri (r.a.) hazretlerinin türbesi var. Dualar kabul oluyor. Ramazanda maneviyatı ve feyzi var. Mahmud Efendi hazretlerimiz vardı, vefat etti. O, bu bölge için 'Sanki Medine gibi burası, Sahabe-i Kiram efendilerimizle dolu' derdi.

Galip Akçay: Ayasofya'dan altı sene önce yapılmış olan Kariye, Müslümanlar için ayrı bir kazanım. Kariye'de ilk ramazan. Şevkle teravihe geliyorum, çok güzel bir atmosferde geçiyor. Camiye çevirenlerden Allah razı olsun.

Hakan Karaman: Selahattin camileri, farklı kültürel yerleri dolaşmaya çalışıyoruz. Burada sakin ve huzurlu bir ortam içinde sahabe türbesini ve camiyi mutlaka ziyaret etmeliler. Herkesin buradan nasip almasını temenni ederim.

Taşkın Kılıçarslan: Eyüpsultan'dan yola çıktım, uğradığım camilerde ibadetimi yapıp, türbeleri ziyaret ederek Kariye'ye vardım. Güzel bir duygu.