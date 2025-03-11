Ekrem İmamoğlu "şaibeli diploma" sorusunu geçiştirmekle yetindi: Boş soru bunlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında hakkında çıkan şaibeli diploma skandalına ilişkin konuştu.

İmamoğlu, 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişinin usulsüz olduğu iddialarını ve açılan soruşturmayı "Savcı bana, 'Trabzon'dan Kıbrıs'a neyle gittiniz?' dedi. Soruya bakar mısın? Takayla gittim demek gerekiyordu." sözleriyle değerlendirdi:

KOŞULLARI SAĞLADIĞINI SAVUNDU

İmamoğlu şunları söyledi:

"Kıbrıs'ta okudum. 17 yaşındaki çocuk oraya gidiyor başvuruyor. 19 yaşında 600 senelik İstanbul Üniversitesi'nin ilanını görüyor. 'Şu koşulları sağlarsan seni okuluma alacağım.' Biz de gidiyoruz, başvuru yapıyoruz. Koşulları sağladığımız belgeli bilgili. Birilerinin diploması yok. Bende transkript var. Okul ders notlarım var. Belgelerim, fotoğraflarım var."

İmamoğlu yine kıvırdı! 'Şaibeli diploma' sorusunu geçiştirmekle yetindi

"BOŞ SORU BUNLAR..."

Ancak İmamoğlu, skandalın ortaya çıkmasının ardından şahsi internet sitesindeki eğitim hayatı bölümünde bir takım değişiklikler yapmıştı. İmamoğlu bu konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruları geçiştirmekle yetindi.

İmamoğlu, "İnternet sitesinde bir özgeçmiş değişimi olmuş." sorusuna "Boş soru bunlar ya, ciddi bir sorun var mı?" yanıtını verdi.