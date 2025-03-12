Kınık’ta CHP’li 4 meclis üyesi istifa etti!

Geçtiğimiz haftalarda Aliağa'da CHP'li belediye meclis üyeleri Yunus Akın ve Erdoğan Çoban'ın istifaları ile yaşanan depremin ardından bir istifa haberi de Kınık'tan geldi.

4 MECLİS ÜYESİ İSTİFA KARARI ALDI

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur'un seçildikten sonra aradan geçen bir yıllık zaman dilimindeki uygulamaları belediye meclisinde krize neden oldu. Bodur ile anlaşamayan CHP'li Meclis Üyeleri Mustafa Göl, Bayram Özer, Serkan Selvi ve Ergin Şahan istifa etme kararı aldı.

İKNA ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ

Kendi aralarında toplanan isimler Kınık CHP İlçe Başkanlığı'na giderek hem belediye başkanı Bodur'un uygulamalarından şikayetçi oldu hem de istifa kararlarını partiye bildirdi. Parti yönetiminin il yönetimiyle teması, genel merkezi bilgilendirme çalışmaları gibi yöntemlerle süreci erteleme gayreti de sonuç vermedi. Bazı isimler partinin yürüteceği süreci beklemeden e-devlet üzerinden istifasını gerçekleştirdi. Yapılan işlemlerle siyasi parti üyelikleri sonlandırıldı.

SIRADA 2 İSTİFA DAHA VAR İDDİASI

Öte yandan 4 meclis üyesinin istifası edinilen bilgiye göre ilçe teşkilatında şok etkisi yarattı. İkna çabaları sonuç vermeyince meclis üyelerine meclis üyeliğinden de istifa etmeleri için tehdit ve baskı yapıldığı öne sürüldü. İstifa eden 4 meclis üyesine gösterilen tepkileri aşırı bulan 2 meclis üyesinin de istifa etme kararı aldığı sızan bilgiler arasında yer aldı.

CHP'NİN SANDALYE SAYISI 7'YE DÜŞTÜ

CHP'li 4 meclis üyesinin partilerinden istifa etmesi ile birlikte CHP'nin meclistesi üstünlüğü de sona erdi. Mecliste 10 üye ile teslim edilen CHP'nin sandalye sayısı 6'ya düştü. İstifaların ardından son durum ise şöyle: 5 AK Parti, 4 bağımsız, başkanla birlikte 7 CHP

İLÇEDE KRİZE NEDEN OLDU

Yerel secim sonrası Kınık'ta başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Sema Bodur'un uygulamaları ilçede krize neden oldu. Uzun süredir bir takım tartışmalı konularla gündeme gelen Başkan Bodur'un ismi son olarak konut kooperatifi usulsüzlüğüne karışmıştı.

MAĞDURLAR BODUR HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Belediye başkanı olmadan önce Dikili başta olmak üzere turizm bölgelerinde konut projeleri hayata geçiren Başkan Bodur ve bazı isimler hakkında mağdurlar yetkili makamlara şikayetlerde bulunmuştu.