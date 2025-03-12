Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Avrupa ülkelerine net mesaj: AB Türkiye’nin üyeliği ile güç kazanır

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

AB'ye tam üyeliğimizin stratejik hedefimiz olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Mevcut tartışmalar bu iş birliğinin ne kadar kritik önemde olduğunu bir kez daha göstermiştir. AB güç ve irtifa kaybının önüne geçmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir.