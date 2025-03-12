Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine net mesaj: AB Türkiye'nin üyeliği ile güç kazanır
Giriş Tarihi: 12.3.2025 18:37 Son Güncelleme: 12.3.2025 19:10

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine net mesaj: AB Türkiye'nin üyeliği ile güç kazanır

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliğin Türkiye'nin stratejik hedefi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "AB güç ve irtifa kaybının önüne geçmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Avrupa ülkelerine net mesaj: AB Türkiye’nin üyeliği ile güç kazanır

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine net mesaj: AB Türkiye'nin üyeliği ile güç kazanır

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"HEDEF 15 MİLYAR DOLAR"

Yeni ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolara çıkarma konusunda hedef koyduk. Polonya Türkiye için önemli pazarlardan biri. Türkiye ve Polonya NATO'nun doğu ve güney kanatlarındaki iki kilit müttefiktir. Avrupa'nın güvenlik mimarisinin geleceğinde vazgeçilmez yere sahiptir.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

AB'ye tam üyeliğimizin stratejik hedefimiz olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Mevcut tartışmalar bu iş birliğinin ne kadar kritik önemde olduğunu bir kez daha göstermiştir. AB güç ve irtifa kaybının önüne geçmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir.

Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek adımları görüştük. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumda görüşmemizde yer aldı. Ukrayna'nın ateşkese olumlu yaklaşmasını önemli buluyoruz. Rusya'dan da benzer bir adım bekliyoruz.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine net mesaj: AB Türkiye'nin üyeliği ile güç kazanır
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