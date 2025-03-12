Başkan Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine net mesaj: AB Türkiye'nin üyeliği ile güç kazanır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliğin Türkiye'nin stratejik hedefi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "AB güç ve irtifa kaybının önüne geçmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir." dedi.
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