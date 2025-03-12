Son dakika: Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz diploma skandalında yeni gelişme: Savcılık üniversiteye ikinci kez yazı gönderdi!

Son dakika haberi... Savcılık tarafından üniversiteye gönderilen 24 Şubat tarihli müzekkerede, "Diplomanın geri alınması dahil tüm tedbirlerin bir an önce alınması, usulsüz yatay geçişinin kabulüne ilişkin işlemleri kimlerin yaptığı, benzer şekilde yatay geçiş yapanların varsa isimlerinin bildirilmesi, ayrıca YÖK raporu doğrultusunda üniversite tarafından idari soruşturma başlatılması, yürütülen bir idari soruşturma var ise de ilgili raporların savcılığa gönderilmesi istenmişti."