Son dakika: Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz diploma skandalında yeni gelişme: Savcılık üniversiteye ikinci kez yazı gönderdi!

Son dakika haberi... Savcılık tarafından üniversiteye gönderilen 24 Şubat tarihli müzekkerede, "Diplomanın geri alınması dahil tüm tedbirlerin bir an önce alınması, usulsüz yatay geçişinin kabulüne ilişkin işlemleri kimlerin yaptığı, benzer şekilde yatay geçiş yapanların varsa isimlerinin bildirilmesi, ayrıca YÖK raporu doğrultusunda üniversite tarafından idari soruşturma başlatılması, yürütülen bir idari soruşturma var ise de ilgili raporların savcılığa gönderilmesi istenmişti."
GERİ ALINMASI DAHİL TÜM TEDBİRLER İSTENDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1990 yılında Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin usulsüz olduğuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan YÖK raporu doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Şubat 2025'te İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne müzekkere göndererek; YÖK Denetleme Kurulu'nun söz konusu yatay geçişe ilişkin tespit ettiği usulsüzlükleri sıraladı ve bu usulsüzlüklere istinaden diplomanın geri alınması dahil tüm tedbirlerin ivedilikle alınmasını istedi.
ÜNİVERSİTE GEREĞİNİ YAPACAĞIZ DEDİ
Gelişmenin ardından İstanbul Üniversitesi 28 Şubat 2025'te resmi internet sitesinden bir kamuoyu duyurusu yayınlayarak, savcılığın müzekkeresinin ulaştığı, YÖK raporundaki tespitler çerçevesinde gerekli inceleme ve işlemlerin yapılarak ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verileceği, belirtildi.
SAVCILIK 2. YAZIYI GÖNDERDİ
Üniversitenin 28 Şubat 2025 tarihli kamuoyu duyurusundan sonra herhangi bir gelişme yaşanmaması ve yasal süre içerisinde savcılığın müzekkeresine geri dönüş yapılmaması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Mart 2025'te İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne ikinci bir yazı göndererek 24 Şubat'ta gönderilen müzekkerenin gerekleri hatırlatıldı. Tekit yazısı olarak bilinen bu yazıda, gerekli işlemlerin bir an önce yapılarak savcılığa bildirilmesi istendi.
GÖZLER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE
Savcılığın yazısı üzerine gözler İstanbul Üniversitesi'ne çevrildi. Konuya ilişkin idari soruşturma başlattığı öğrenilen İstanbul Üniversitesi'nin, söz konusu yatay geçiş hakkında hazırlanan YÖK raporu kapsamında üniversitesi yönetim kurulunu toplayarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması hakkındaki son kararı vermesi bekleniyor. Karar vermesi beklenen İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu: Rektör, Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Levent Şahin, Prof. Dr. Gülsüm Ak, Prof. Dr. Cemil Kaya, Prof. Dr. Yahya Güldiken, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Seyit Rasim Doru, 17 ayrı fakültenin dekanları ve 3 üyeden (Prof. Dr. Haluk Zülfikar, Prof. Dr. Ufuk Emekli, Prof. Dr. Cem Gazioğlu) oluşuyor.