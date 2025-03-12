Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diploma skandalında yeni gelişme: Savcılık üniversiteye ikinci kez yazı gönderdi!
Giriş Tarihi: 12.3.2025 12:44 Son Güncelleme: 12.3.2025 13:01

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diploma skandalında yeni gelişme: Savcılık üniversiteye ikinci kez yazı gönderdi!

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun usülsüz diploma skandalında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne dün ikinci kez yazı gönderdi. Başsavcılığın “tekit yazısı”nda (Daha önce yazılıp gönderilmiş resmî yazıya bir karşılık alınamaması ya da bu yazının gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda, önceki yazıyı anımsatmak ya da yinelemek anlamında yazılan yazı) Rektörlüğe gönderilen müzekkerenin gerekleri hatırlatıldı ve gerekli işlemlerin bir an önce yapılarak savcılığa bildirilmesi istendi.

YUSUF ÖZDEMİR YUSUF ÖZDEMİR
Son dakika: Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz diploma skandalında yeni gelişme: Savcılık üniversiteye ikinci kez yazı gönderdi!

Son dakika haberi... Savcılık tarafından üniversiteye gönderilen 24 Şubat tarihli müzekkerede, "Diplomanın geri alınması dahil tüm tedbirlerin bir an önce alınması, usulsüz yatay geçişinin kabulüne ilişkin işlemleri kimlerin yaptığı, benzer şekilde yatay geçiş yapanların varsa isimlerinin bildirilmesi, ayrıca YÖK raporu doğrultusunda üniversite tarafından idari soruşturma başlatılması, yürütülen bir idari soruşturma var ise de ilgili raporların savcılığa gönderilmesi istenmişti."

GERİ ALINMASI DAHİL TÜM TEDBİRLER İSTENDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1990 yılında Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin usulsüz olduğuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan YÖK raporu doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Şubat 2025'te İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne müzekkere göndererek; YÖK Denetleme Kurulu'nun söz konusu yatay geçişe ilişkin tespit ettiği usulsüzlükleri sıraladı ve bu usulsüzlüklere istinaden diplomanın geri alınması dahil tüm tedbirlerin ivedilikle alınmasını istedi.

ÜNİVERSİTE GEREĞİNİ YAPACAĞIZ DEDİ

Gelişmenin ardından İstanbul Üniversitesi 28 Şubat 2025'te resmi internet sitesinden bir kamuoyu duyurusu yayınlayarak, savcılığın müzekkeresinin ulaştığı, YÖK raporundaki tespitler çerçevesinde gerekli inceleme ve işlemlerin yapılarak ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verileceği, belirtildi.

SAVCILIK 2. YAZIYI GÖNDERDİ

Üniversitenin 28 Şubat 2025 tarihli kamuoyu duyurusundan sonra herhangi bir gelişme yaşanmaması ve yasal süre içerisinde savcılığın müzekkeresine geri dönüş yapılmaması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Mart 2025'te İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne ikinci bir yazı göndererek 24 Şubat'ta gönderilen müzekkerenin gerekleri hatırlatıldı. Tekit yazısı olarak bilinen bu yazıda, gerekli işlemlerin bir an önce yapılarak savcılığa bildirilmesi istendi.

GÖZLER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE

Savcılığın yazısı üzerine gözler İstanbul Üniversitesi'ne çevrildi. Konuya ilişkin idari soruşturma başlattığı öğrenilen İstanbul Üniversitesi'nin, söz konusu yatay geçiş hakkında hazırlanan YÖK raporu kapsamında üniversitesi yönetim kurulunu toplayarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması hakkındaki son kararı vermesi bekleniyor. Karar vermesi beklenen İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu: Rektör, Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Levent Şahin, Prof. Dr. Gülsüm Ak, Prof. Dr. Cemil Kaya, Prof. Dr. Yahya Güldiken, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Seyit Rasim Doru, 17 ayrı fakültenin dekanları ve 3 üyeden (Prof. Dr. Haluk Zülfikar, Prof. Dr. Ufuk Emekli, Prof. Dr. Cem Gazioğlu) oluşuyor.

SON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diplomasını onayladılar: SABAH o isimlere ulaştı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diploma skandalında yeni gelişme: Savcılık üniversiteye ikinci kez yazı gönderdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz