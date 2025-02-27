SON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz diplomasını onayladılar: SABAH o isimlere ulaştı!

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YÖK raporuyla usulsüz olduğu tespit edilen Kıbrıs'taki üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçiş başvurusunu inceleyerek fakülte yönetim kuruluna öneren "Yatay Geçiş Komisyonu üyelerine" SABAH ulaştı.
"YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU" KURULDU
1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu, yatay geçiş başvurularını değerlendirmek üzere Yatay Geçiş Komisyonu oluşturdu. Fakültedeki öğretim görevlilerinden oluşan komisyon, başvuruları inceleyerek karara bağladı.
OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
Yapılan ön inceleme sonucunda, YÖK tarafından tanınmayan ve denkliği bulunmayan bir üniversiteden yatay geçiş isteyen Ekrem İmamoğlu ve diğer başvurucuların talebinin oy birliğiyle kabul edildiği ortaya çıktı. Komisyon üyeleri, başvuruları fakülte yönetim kuruluna önererek süreci ilerletti.
SAVCILIK, ONAY VEREN İSİMLERİ DE TALEP ETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazdığı müzekkerede, Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz olduğu belirlenen yatay geçişine kimlerin onay verdiğinin tespit edilerek savcılığa bildirilmesini talep etti. Müzekkerede ayrıca, ilgili idari işlemlerin başlatılması ve diplomanın geri alınması yönünde de talepler yer aldı.
İŞTE O İSİMLER
SABAH'ın ulaştığı söz konusu belgede, 1990 yılında usulsüz olduğu belirlenen yatay geçiş başvurusunu fakülte yönetim kuruluna öneren isimlerin; o dönemdeki ünvanlarıyla Öğretim Üyesi Dr. İsmail Serdar Küçükberksun, Doç. Dr. Göksel Yücel ve Doç. Dr. Mahmut Paksoy olduğu ortaya çıktı. Bu isimlerin, dönemin Yatay Geçiş Komisyonu üyesi olarak başvuruları inceleyip onay sürecinde yer aldığı belirlendi.