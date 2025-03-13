Akif’in mirası gençlere emanet

Türk istiklal mücadelesinin milli sesi, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıldönümünde İstanbul Edirnekapı'da bulunan kabri başında anıldı. İstiklal Marşı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 104. yıldönümünde İstiklal Marşı'mızın yazarı ve milli şair Mehmet Akif Ersoy, Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı.

GENÇLER DUA ETTİ

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi hafız Mustafa Özkan tarafından Kuran-ı Kerim okundu. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş yaptırılan duanın ardından Vali Gül ve beraberindekiler, Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bıraktı. Milli mücadelemizin anlatıldığı İstiklal Marşı'mızın bayrak şairinin mezarı başında gençlerin yoğunluk göstermesi dikkat çekti. Akif için dualar eden gençler, istiklal şairimizin emanetinin geleceğe taşınacağının en net göstergesi oldu.

İL PROTOKOLÜ KATILDI

Anma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgenral Metin Tokel, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ile çok sayıda kurum müdürü ile öğrenciler katıldı.



İSTİKLAL MARŞI

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

"Medeniyet" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın,

Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak" diyerek geçme, tanı,

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,

Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder, varsa taşım,

Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-u mücerret gibi yerden naaşım,

O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal!



ASIM'IN NESLİ İDEALLERİNİ YAŞATACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, şunları kaydetti: "Sadece bir şair değil, aynı zamanda bağımsızlık aşkıyla yanıp tutuşan yurtsever olan merhum Akif, tarihin en karanlık günlerinde, özgürlük mücadelesine destanlar yazmış, moral kaynağı olmuştur. Asım'ın nesli olarak İstiklal Marşı ile ortaya konulan değerlere her zaman sahip çıkacak, İstiklal Marşı'nın ruhunu ve merhum Akif'in ideallerini yaşatmaya devam edeceğiz."



KAHRAMAN ECDADIMIZIN MANİFESTOSU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti: "Kahraman ecdadımızın, türlü imkânsızlıklara rağmen zaferle taçlandırdığı Milli Mücadele destanının adeta manifestosu olan İstiklal Marşı'nın, Gazi Meclisimizde 'milli marş' olarak kabul edilişinin 104'üncü yıldönümünü gururla kutluyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm Milli Mücadele kahramanlarını saygıyla anıyorum"



ALLAH BİR DAHA YAZDIRMASIN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "İstiklal Marşı'mız, yazıldığı ölüm kalım devrinin olduğu kadar, Türk milletine ait ebedi unsurların da bir destanı, sönmeyecek ve eskimeyecek bir şiirsel ifadesi olarak milli vicdanlarda yer etmiştir. İstiklal Marşı'mızın kabul edilişinin 104'üncü yıldönümünde merhum vatan şairimizi şükran ve rahmetle anıyorum. Dileğim ve niyazım odur ki, Cenab-ı Allah muazzez ve muhterem Türk milletine bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın, bir daha karanlık günler yaşatmasın, bir daha da bağımsızlığımızı tehlikelere maruz bırakmasın" dedi.