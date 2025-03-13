ATMACA füzesi hedefleri deniz altından vuracak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yerli ve milli imkanlarla üretilen, "ATMACA Güdümlü Mermisi"nin bir denizaltıdan ilk atışının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. MSB'nin açıklamasında, "Yerli ve milli imkanlarla ROKETSAN tarafından üretilen 'ATMACA Güdümlü Mermisi'nin denizaltılarımız tarafından da kullanılabilmesi için geliştirilen proje kapsamında ilk fiili atış yapıldı.

TCG PREVEZE denizaltısından 'Kapsüllü Atmaca Güdümlü Mermisi'nin atışı başarılı şekilde gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katan Savunma Sanayiimizin kahramanlarını kutluyoruz" ifadesi kullanıldı.