Bakanlık Ceyhan Nehri’nde inceleme başlattı

ADANA'nın Ceyhan Nehri'nde kirlilik ve balık ölümleri ihbarı üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 2 Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı ile birlikte nehrin doğduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden denize döküldüğü İskenderun Körfezi'ne kadar devam eden yatakta geniş çaplı inceleme başlattı. Toplanan numunelerin analiz sonuçlarına göre kirliliğe neden olan tesislere yaptırım uygulanacak. Atık sularını Ceyhan Havzası'na deşarj eden organize sanayi bölgeleri, belediye atık su arıtma tesisleri ve sanayi tesisleri olmak üzere 40 tesisin çıkışından numune alındı.