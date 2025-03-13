CHP’li Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan genç kadını dakikalarca darp etti: Kamera o anları kaydetti!

Cumhuriyet Halk Partisi, çöp çamur çukur demekti. Hizmette sınıfta kalan, vatandaşları mağdur eden CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyon yolsuzluk ve usulsüzlüğü bir kez daha gözler önüne serdi.
Skandalların bitmediği CHP, bu kez de kadına şiddetle gündeme geldi. CHP'li Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan, iş yerinde bir kadını öldüresiye darp etti.
DAKİKALARCA DARP ETTİ, KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ
Tartışmaya başladığı kadına fiziksel şiddet uygulayan Yusuf Özcan'ı yanındaki kişiler de sakinleştiremedi. Ofiste bulunan bir başka kadın, duruma müdahale ederek şiddeti durdurmak istedi. Ancak Özcan, kadını feci şekilde darp etmeye devam etti.
CHP'li meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı | Video