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Giriş Tarihi: 13.3.2025 13:55 Son Güncelleme: 13.3.2025 14:01

CHP'li Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan genç kadını dakikalarca darp etti: Kamera o anları kaydetti!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde skandalların ardı arkası kesilmedi. Düzenlenen yolsuzluk ve usulsüzlük operasyonları, CHP’li belediyelerin terör örgütleri ile bağını gözler önüne serdi. Son olarak Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan, iş yerinde bir kadını öldüresiye darp etti. Özcan’ın genç kadını önce dövdüğü sonra da hakaretler yağdırdığı anlar güvenli kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

CHP’li Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan genç kadını dakikalarca darp etti: Kamera o anları kaydetti!

Cumhuriyet Halk Partisi, çöp çamur çukur demekti. Hizmette sınıfta kalan, vatandaşları mağdur eden CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyon yolsuzluk ve usulsüzlüğü bir kez daha gözler önüne serdi.

Skandalların bitmediği CHP, bu kez de kadına şiddetle gündeme geldi. CHP'li Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan, iş yerinde bir kadını öldüresiye darp etti.

DAKİKALARCA DARP ETTİ, KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ

Tartışmaya başladığı kadına fiziksel şiddet uygulayan Yusuf Özcan'ı yanındaki kişiler de sakinleştiremedi. Ofiste bulunan bir başka kadın, duruma müdahale ederek şiddeti durdurmak istedi. Ancak Özcan, kadını feci şekilde darp etmeye devam etti.

CHP'li meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı | Video

HAKARETLER YAĞDIRDI

Yaşanan şiddet olayının ardından kadın olay yerinden uzaklaştırılırken CHP'li meclis üyesi Özcan, hakaretler yağdırmaya devam etti. Dehşet anları iş yerindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan her fırsatta kadına yönelik şiddetle ilgili algı operasyonlarına imza atan CHP, Yusuf Özcan'ın bu hareketini görmezden geldi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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CHP'li Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan genç kadını dakikalarca darp etti: Kamera o anları kaydetti!
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