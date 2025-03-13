CHP’li Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan genç kadını dakikalarca darp etti: Kamera o anları kaydetti!

Cumhuriyet Halk Partisi, çöp çamur çukur demekti. Hizmette sınıfta kalan, vatandaşları mağdur eden CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyon yolsuzluk ve usulsüzlüğü bir kez daha gözler önüne serdi.

Skandalların bitmediği CHP, bu kez de kadına şiddetle gündeme geldi. CHP'li Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan, iş yerinde bir kadını öldüresiye darp etti.