CHP'li meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı | Video
İstanbul Şişli'de CHP Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın iş yerinde bir kadına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Olay, ofiste bulunan bir başka kadının müdahalesiyle sona ererken, Özcan'ın kadının arkasından hakaret etmeye devam ettiği anlar da kameralara yansıdı.
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