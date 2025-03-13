Kadıköy Belediyesi haciz batağında! 273 araç ve 483 taşınmazda 25 farklı haciz çıktı

Kadıköy Belediyesi'nin 2023 yılında düzenlediği 2023/1185246 numaralı araç kiralama ihalesini kazanan bir şirket belediye ile imzaladığı sözleşme kapsamında Kadıköy Belediyesi'ne araç kiralama hizmeti verdi. Verilen hizmetin karşılığında Kadıköy Belediyesi'nden toplamda 7 milyon 513 bin Türk Lirası alacak bakiyesi oluştu. Ancak şirket Kadıköy belediyede biriken alacağını tahsil edebilmek için defalarca belediyeye gittiyse de karşılık bulamadı. Bu süreçte finansal açıdan zor duruma düşen şirket, alacağını tahsil etmek için çareyi Kadıköy Belediyesi'ne icra takibi başlatmakta buldu.

BELEDİYEDEN 6 MİLYONLUK İKRARLI İTİRAZ

Şirket avukatı Funda Sadıkahmet'in Kadıköy Belediyesi'nden alacağı 7 milyon 513 bin Türk Lirasının tahsil edilmesine dair talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından Kadıköy Belediyesi'ne yönelik icra takibi başlatıldı. Belediye ise icra takibine itiraz etti ancak yaptığı beyanla borcun 6 milyon 898 bin 512 liralık kısmını kabul etti. Bunun üzerine firma, alacağını 6 milyon 898 bin 512 lira olarak güncelledi ve icra işlemlerini sürdürdü.

BANKA HESAPLARI VE TAŞINMAZLARDA FARKLI HACİZLER

Yaşanan hukuki süreçte belediyeye ait banka hesaplarına ve taşınmazlara haciz işlemi başlatıldı. Birçok devlet bankası ve özel banka nezdinde yapılan incelemelerde, belediyeye ait herhangi bir hesaba rastlanmadığı bildirildi. Ancak, özel bir banka belediyeye ait bir hesap tespit edilse söz konusu hesaba haciz işlemi uygulanamadığı belirlendi. Bir devlet bankasında ise 1 milyon 663 bin 81 liralık bakiye bulunduğu ancak hesap üzerinde birçok farklı haciz kaydı olduğu, söz konusu firmanın ise haciz listesinde 101'inci sırayı aldığı ortaya çıktı.

BORÇ BATAĞINDAN NASIL ÇIKACAKLAR?

Firma, belediyeye ait taşınmazlara ve araçlara da haciz uygulanmasını talep etti. Yapılan incelemelerde Kadıköy Belediyesi'nin bünyesinde 273 araç ve 483 bağımsız taşınmaz bulunduğu ancak bu mülkler üzerinde de halihazırda en az 25 farklı haciz kaydının olduğu öğrenildi.

Ödeme kriziyle burun buruna gelen belediyenin alacaklılarıyla ilgili maddi sorunu nasıl çözeceği ve nasıl çözüleceği ve borçlarını nasıl yapılandıracağı merak konusu oldu.

"MUHAFAZA YAPMAK DURUMUNDAYIZ"

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Avukat Funda Sadıkahmet "Yaptığımız haklı icra takibine her ne kadar belediye tarafından itiraz edilmişse de, belediyece yapılan itirazda borcun 6 milyon 898 bin 512 liralık kısmı kabul edilmiş ve icra müdürlüğünün de talebimizi onaylaması ile tarafımızca belediyenin banka hesaplarına haciz taleplerimiz gönderilmiştir. Lakin gördüğümüz tablo içler acısıydı. Belediyenin tüm malları ve hesaplarında yüzlerce alacaklının hacizleri mevcut. Son çare müvekkilimizin alacağını tahsil etmek için belediyeye yetkililerle gidip muhafaza yapmak durumunda kalacağız" dedi.