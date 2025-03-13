Kıbrıs’ta çözüm için gözler Cenevre’de

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde 17-18 Mart'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde 5+1 formatlı gayriresmi bir Kıbrıs toplantısı yapılacak. Toplantıda Ankara'yı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'yi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunanistan'ı Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, GKRY'yi Nikos Hristodulides temsil edecek. Toplantıya İngiltere'den de temsilci katılacak. Taraflar, çözüm için görüş alışverişinde bulunacak. Ankara'da bir sempozyumda konuşan Tatar, "Kıbrıs'ın asli unsuru Türk halkıdır. Kıbrıs meselesi Türkiye'siz çözülemez" dedi.



KÜLLİYE'NİN KONUĞU TATAR

Başkan Erdoğan, 17-18 Mart'ta Birleşmiş Milletler'in Cenevre'de düzenleyeceği Kıbrıs zirvesi öncesi Türkiye'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı, Külliye'de kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Türkiye ve KKTC, Cenevre'deki zirvede Ada'da egemen eşitlik zirvesinden taviz vermeyecek.