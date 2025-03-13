SON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu’ndan özel jetli kampanya: Lüks harcama İstanbullunun cebinden mi karşılanıyor?

Aslı Baykal paylaşımında, "İBB Başkanı tek kişilik ön seçim için il il dolaşıyor. Yer kiralanıyor, reklamlar veriliyor, ildeki bütün CHP yöneticileri toplanıyor. Karşılamalar yapılıyor. Bu gezilerin finansörü kim? İstanbullular mı finanse ediyor eksik olmasınlar, CHP mi? Bu zaman ve para harcaması hangi talimatla ve ne sıfatla yapılıyor? Milletvekilliği ön seçimi olursa da aynı şekilde parasal olarak desteklenecek mi adaylar, İstanbullular veya CHP tarafından. Sonucu belli bir seçim için paralar saçılıyor. Para problemi olmayabilir CHP yönetiminin, bir kişinin ayağının altına serilebilir bütün parti imkânları, gereksiz bir şekilde para saçılabilir; Sıkıntı içinde yaşayan insanlar da merak edebilir 'Bunlar şimdiden ne yapıyor, kimin parasını nereye harcıyor? Tek kişilik ön seçim yapmak ve oraya bütün imkânları dökmenin vatandaş ile en ufak alakası var mı yoksa kendilerine makam ve güç edinme uğraşısı mı diye." dedi.