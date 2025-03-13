TBMM’de dikkat çeken anlar! Başkan Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti

Başkan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından Meclis'teki Şeref Holü'nde düzenlenen 'Milletvekilleri ile İftar Programı'na katıldı.

Başkan Erdoğan, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti

Programın girişinde Başkan Erdoğan, DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile el sıkıştı ve uzun süre sohbet etti. Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti.