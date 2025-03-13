TBMM’de dikkat çeken anlar! Başkan Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti

Başkan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından Meclis'teki Şeref Holü'nde düzenlenen 'Milletvekilleri ile İftar Programı'na katıldı.
Başkan Erdoğan, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti
Programın girişinde Başkan Erdoğan, DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile el sıkıştı ve uzun süre sohbet etti. Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'A RANDEVU TALEBİ
Öte yandan Başkan Erdoğan, "İmralı Heyeti randevu isterse veririm" demişti. Erdoğan'ın görüşmeye yeşil ışık yakması sonrası DEM Parti de harekete geçmişti. DEM Parti İmralı Heyeti, Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulunmuştu.