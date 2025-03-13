Başkan Erdoğan, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM iftarı öncesinde DEM Parti İmralı Heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:38
Başkan Erdoğan, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti 13.03.2025 | 21:45
01:23
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Şam'a kritik ziyaret 13.03.2025 | 21:08
08:57
02:48
00:31
48:44
01:04
Afyonkarahisar’da silah kaçakçılarına operasyon | Video 13.03.2025 | 08:43
15:39
04:51
Melih Altınok | YPG, DEM’den önce silah bıraktı 12.03.2025 | 16:26
05:25
Nebi Miş | Suriye’nin istikrarı ve SDG ile anlaşma 12.03.2025 | 16:25
04:29
Hilal Kaplan | Suriye’de mezhep değil Esed gerilimi var 12.03.2025 | 16:23
03:18
Salih Tuna | Sultan'ın dönüşü 12.03.2025 | 16:19
06:32
Dilek Güngör | Asrın inşası MIPIM'de tanıtıldı 12.03.2025 | 16:17
10:23
Yavuz Donat | 12 Mart... Nedir? 12.03.2025 | 16:14
00:23
Başkan Erdoğan, Ersin Tatar ile görüştü | Video 12.03.2025 | 15:36
00:23
Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü | Video 12.03.2025 | 15:09
47:19
Başkan Erdoğan: "Özgür Özel, giderek pervasızlaşıyor" | Video 12.03.2025 | 13:15
00:28
00:33