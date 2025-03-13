Video Haber Başkan Erdoğan, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti
Başkan Erdoğan, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti

Başkan Erdoğan, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti

13.03.2025 | 21:45

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM iftarı öncesinde DEM Parti İmralı Heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti.

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