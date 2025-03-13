TGC’den SABAH’A “Araştırma Haberi Övgü” ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 1959 yılından bu yana sürdürdüğü 2024 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nin kazananları açıklandı. SABAH Gazetesi editörü Mustafa Sait Özkan, ödül kazanan isimlerden oldu. Özkan, 1 Mayıs 2024'te yayınlanan "Savcılık, Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini izledi" ve 5 Mayıs 2024 tarihli "Son Volta" başlıklı haberleriyle "Araştırma Haberi Övgü" dalında ödüle layık görüldü.

"ÖZEL HABERLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mustafa Sait Özkan, ödüllerin açıklanmasıyla ilgili, "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gibi ülkemizin saygın kurumlarından böyle bir ödüle layık görülmek beni çok mutlu etti. Bu ödül her ne kadar bireysel bir ödül olsa da başta Haber Koordinatörümüz Abdurrahman Şimşek, Haber Müdürümüz Nazif Karaman olmak üzere tüm SABAH Gazetesi Yazı İşleri'nin de haberimde emeği büyük, onlara da şükranlarımı sunuyorum SABAH Haber Merkezi olarak son yıllarda kamuoyunda büyük ses getiren özel haberlere imza attık, atmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.