DHKP-C’ye finansal destek soruşturmasında yeni gelişme: Adliyeye sevk edildiler

Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyeleri'nden terör örgütü DHKP-C'ye para aktarıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Gözaltına alınan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin gözaltı süreleri doldu.

Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Terör örgütü DHKP-C mensuplarının, 2014 ve 2016 yılları arasında "Kazova Tekstil" ismiyle girdikleri bazı ihalelerden milyonlarca liralık finans sağladıklarının belirlendiği ifade edilmişti.

22 MİLYON 870 BİN LİRA…

Terör örgütü DHKP-C'ye "İhale" adı altında yaklaşık 22 milyon 870 bin lira civarında paranın transfer edildiği iddia edilirken, söz konusu ihaleler ile çocuklara dağıtılmak üzere kazak, tişört alımı yapıldığı ve söz konusu belediyelerde mülkiye müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalelerde yolsuzlukların tespit edildiği saptandı.

Öte yandan kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan Kazova Tekstil'e verildiği, piyasa bedellerinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı, ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığının belirlenemediği ve ihale evraklarının üzerinde bazı oynamalar yapıldığı belirtildi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olmuştu. Operasyonda; bazı eski Belediye Başkan Yardımcıları, söz konusu belediyelerin farklı birimlerinde müdürlük yapmış bazı kişiler ve farklı birimlerde halen aktif olarak görev yapan bazı belediye memurları da gözaltına alınmıştı.