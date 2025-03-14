Video Haber DHKP-C'ye finansal destek soruşturmasında yeni gelişme: Şükrü Genç sağlık kontrolüne götürüldü | Video
DHKP-C'ye finansal destek soruşturmasında yeni gelişme: Şükrü Genç sağlık kontrolüne götürüldü | Video

DHKP-C'ye finansal destek soruşturmasında yeni gelişme: Şükrü Genç sağlık kontrolüne götürüldü | Video

14.03.2025 | 10:30

DHKP-C'ye finansal destek soruşturmasında yeni gelişme: Şükrü Genç sağlık kontrolüne götürüldü. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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