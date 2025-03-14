Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | İşte Ekrem İmamoğlu'nun üniversite sınav sonuç belgesi: İki sınavda da çuvalladı!
Giriş Tarihi: 15.3.2025 06:33 Son Güncelleme: 15.3.2025 07:06

SON DAKİKA | İşte Ekrem İmamoğlu'nun üniversite sınav sonuç belgesi: İki sınavda da çuvalladı!

Son dakika haberi: Üniversite sınavını kazanamayınca para ile kayıt yaptırdığı Kıbrıs'taki özel üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz yatay geçiş yaptığı tespit edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 1988 yılındaki üniversite sınav sonuçları ortaya çıktı. SABAH’ın ulaştığı ve Ekrem İmamoğlu’nun “hiçbir öğrenim kurumu programına yerleşemediği” belirtilen sınav sonuç belgesinde, İmamoğlu’nun ilk basamak sınavı olan ÖSS’den (Öğrenci Seçme Sınavı) barajı kıl payı geçtiği, ikinci basamak sınavı ÖYS’den (Öğrenci Yerleştirme Sınavı) ise ortalamanın altında sonuçlar aldığı ve tarih, coğrafya ve Atatürk İnkılapları'ndan oluşan sosyal bilimler alanında ise sıfır çektiği görüldü.

YUSUF ÖZDEMİR YUSUF ÖZDEMİR
SON DAKİKA | İşte Ekrem İmamoğlu’nun üniversite sınav sonuç belgesi: İki sınavda da çuvalladı!

Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu, üniversite okumak için 1988 yılında iki basamaklı olarak girdiği ÖSS ve ÖYS'den başarılı olamadı. İmamoğlu, ikinci basamak sınavı ÖYS'ye girebilmek için birinci basamak sınavı ÖSS'den gerekli olan 120 puan barajını kıl payı geçti.

Sonuç belgesine göre Ekrem İmamoğlu, 1988 ÖSS'de toplam 101 soru cevaplandırdı ve 143,954 puan aldı. Ekrem İmamoğlu'nun ÖSS 1998 sınav sonuçları; Sözel: 44 doğru-14 yanlış, Sayısal: 32 doğru-11 yanlış olarak gerçekleşti.

İKİNCİ SINAVDA DA ÇUVALLADI

Birinci basamak sınavında isteneni veremeyen Ekrem İmamoğlu, üniversiteye girebilmenin bir sonraki aşaması olan ikinci basamak sınavı ÖYS'den (Öğrenci Yerleştirme Sınavı) de ortalamanın altında sonuçlar aldı.

İmamoğlu, Türkçe: 36 doğru-10 yanlış, matematik: 18 doğru-9 yanlış ve fen bilimlerinde 5 doğru-13 yanlış yaptı. İmamoğlu, matematik ağırlıklı ÖYS puanı olarak toplamda 389 puan aldı. Bu sonuçlara göre İmamoğlu, üniversiteyi kazanamadı. ÖSYM'nin sınav sonuç belgesinde Ekrem İmamoğlu için "Hiçbir öğrenim kurumu programına yerleştirilemediniz." ifadeleri yer aldı.

TARİH, COĞRAFYA VE ATATÜRK İNKILAPLARI'NDAN SIFIR ÇEKTİ

İki sınavdan da ortalamanın altında puan alan ve hiçbir üniversiteye yerleşemeyen İmamoğlu'nun, ÖYS sınavında tarih, coğrafya ve Atatürk İnkılapları derslerinden oluşan Sosyal Bilimler alanında ise sıfır çektiği görüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | İşte Ekrem İmamoğlu'nun üniversite sınav sonuç belgesi: İki sınavda da çuvalladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz