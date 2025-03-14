SON DAKİKA | İşte Ekrem İmamoğlu’nun üniversite sınav sonuç belgesi: İki sınavda da çuvalladı!

İmamoğlu, Türkçe: 36 doğru-10 yanlış, matematik: 18 doğru-9 yanlış ve fen bilimlerinde 5 doğru-13 yanlış yaptı. İmamoğlu, matematik ağırlıklı ÖYS puanı olarak toplamda 389 puan aldı. Bu sonuçlara göre İmamoğlu, üniversiteyi kazanamadı. ÖSYM'nin sınav sonuç belgesinde Ekrem İmamoğlu için "Hiçbir öğrenim kurumu programına yerleştirilemediniz." ifadeleri yer aldı.