SON DAKİKA | İşte Ekrem İmamoğlu’nun üniversite sınav sonuç belgesi: İki sınavda da çuvalladı!

Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu, üniversite okumak için 1988 yılında iki basamaklı olarak girdiği ÖSS ve ÖYS'den başarılı olamadı. İmamoğlu, ikinci basamak sınavı ÖYS'ye girebilmek için birinci basamak sınavı ÖSS'den gerekli olan 120 puan barajını kıl payı geçti.
Sonuç belgesine göre Ekrem İmamoğlu, 1988 ÖSS'de toplam 101 soru cevaplandırdı ve 143,954 puan aldı. Ekrem İmamoğlu'nun ÖSS 1998 sınav sonuçları; Sözel: 44 doğru-14 yanlış, Sayısal: 32 doğru-11 yanlış olarak gerçekleşti.
İmamoğlu, Türkçe: 36 doğru-10 yanlış, matematik: 18 doğru-9 yanlış ve fen bilimlerinde 5 doğru-13 yanlış yaptı. İmamoğlu, matematik ağırlıklı ÖYS puanı olarak toplamda 389 puan aldı. Bu sonuçlara göre İmamoğlu, üniversiteyi kazanamadı. ÖSYM'nin sınav sonuç belgesinde Ekrem İmamoğlu için "Hiçbir öğrenim kurumu programına yerleştirilemediniz." ifadeleri yer aldı.