Hulusi Akar’dan terörsüz Türkiye hedefinde net mesaj: Silahları bırakın örgütü feshedin

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Almanya'daki çatı sivil toplum kuruluşlarını (STK) ziyaret ederek yurtdışındaki vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında, vatandaşların sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen çalışmalara dikkat çekti.

"DEVLET İRADESİNE UYACAKSINIZ"

Akar, terörle mücadele konusunda da net mesajlar verdi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın daha önce örgütün silah bırakması ve feshedilmesi yönündeki çağrısını hatırlatan Akar, "Af, maf yok. Söylenen şey devlet iradesine uyuyor musunuz, uymuyor musunuz? Çık, söyle. O da kalktı, silahları bırakın ve örgütü feshedin dedi" ifadelerini kullandı.

"YPG'NİN PKK'DAN FARKI YOK"

Çağrının YPG'yi kapsayıp kapsamadığına ilişkin tartışmalara da değinen Akar, "YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yok. Hepsinin Kandil'den yönetildiğini biliyoruz. Dolayısıyla hiçbir silahlı örgütü kabul etmiyoruz. Suriye, Suriyelilerindir. Orada hiçbir şekilde illegal silahlı grupların bulunmasına müsaade etmeyeceğiz," dedi.

"TAVİZ YA DA PAZARLIK YOK"

Terörle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Akar, "Terörsüz Türkiye için yapılması gereken ne varsa yapacağız. Bu bir taviz ya da pazarlık meselesi değil," şeklinde konuştu.