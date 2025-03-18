AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu hükümeti insanlık düşmanı bir organizasyondur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Katil İsrail'in Gazze'deki hukuk ve kural tanımaz saldırılarına tepki gösterdi. Ömer Çelik, "Netanyahu hükümeti insanlık düşmanı bir organizasyondur. Yine katliam şebekesi gibi hareket ederek masum Filistinlileri öldürdüler." dedi.

Çelik, "Bu katliam şebekesinin tüm insani değerlere düşman olduğu ve hiçbir anlaşmaya sadık kalmayacağı açıktır. Bundan sonrasında dünyada insanlık adına bir değer ve düzen olacaksa, bunun ilk şartı bu katliam şebekesinin yargılanması ve cezalandırılmasıdır." ifadelerini kullandı.