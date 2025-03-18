Giriş Tarihi: 18.03.2025 06:58
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
07:00
SON DAKİKA | Katil İsrail ateşkesi bozdu Gazze'de katliam yaptı! 200'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
Son dakika haberi: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırılar başlattığını duyurdu. Saldırılarda aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 200'den fazla masum sivil katledildi, yaralı sayısı artıyor. Hamas'tan yapılan açıklamada "Netanyahu ve hükümeti Gazze'deki savunmasız sivillere savaşı yeniden başlattı" ifadeleri kullanıldı.