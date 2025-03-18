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Haberler Galeri SON DAKİKA | Katil İsrail ateşkesi bozdu Gazze'de katliam yaptı! 200'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.03.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 07:00

SON DAKİKA | Katil İsrail ateşkesi bozdu Gazze'de katliam yaptı! 200'den fazla Filistinli hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırılar başlattığını duyurdu. Saldırılarda aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 200'den fazla masum sivil katledildi, yaralı sayısı artıyor. Hamas'tan yapılan açıklamada "Netanyahu ve hükümeti Gazze'deki savunmasız sivillere savaşı yeniden başlattı" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA | Katil İsrail ateşkesi bozdu Gazze’de katliam yaptı! 200’den fazla Filistinli hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yeniden saldırıların başlatıldığını açıkladı.

SON DAKİKA | Katil İsrail ateşkesi bozdu Gazze’de katliam yaptı! 200’den fazla Filistinli hayatını kaybetti

Adraee, "Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda, İsrail ordusu ve (İsrail iç istihbarat teşkilatı) Shin Bet, Gazze Şeridi genelinde Hamas'a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı." ifadesini kullandı.

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SON DAKİKA | Katil İsrail ateşkesi bozdu Gazze’de katliam yaptı! 200’den fazla Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada da Gazze Şeridi çevresindeki okullarda eğitime ara verildiği ve çiftçilerin sınıra yakın yerlerde çalışmasına izin verilmeyeceği aktarıldı.

SON DAKİKA | Katil İsrail ateşkesi bozdu Gazze’de katliam yaptı! 200’den fazla Filistinli hayatını kaybetti

SALDIRILARDA ÇOĞU KADIN VE ÇOCUK 200'ÜN ÜSTÜNDE FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı geniş çaplı saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

SON DAKİKA | Katil İsrail ateşkesi bozdu Gazze’de katliam yaptı! 200’den fazla Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi genelini hedef alan saldırılarda ölenlerin sayısının çoğu kadın ve çocuk 200'ü geçtiği bildirildi. En az 90 yaralının da bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı.