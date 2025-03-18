Video Dünya İsrail Gazze Şeridi’ne saldırdı: En az 300 kişi hayatını kaybetti | Video
İsrail Gazze Şeridi’ne saldırdı: En az 300 kişi hayatını kaybetti | Video

İsrail Gazze Şeridi’ne saldırdı: En az 300 kişi hayatını kaybetti | Video

18.03.2025 | 08:35

İsrail hükümeti, tüm rehinelerin serbest bırakılması da dahil belirlenen savaş hedeflerine ulaşmak için Gazze Şeridi'ne saldırı başlatıldığını açıkladı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 300 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırı başlattı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, bundan sonra Hamas'a karşı artan bir kararlılıkla hareket edileceği belirtilerek, "Hafta sonu İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından sunulan operasyon planı İsrail liderliği tarafından onaylandı. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, IDF'ye Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdi" ifadeleri kullanıldı. Bu doğrultuda Gazze Şeridi'ne saldırı başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "IDF şu anda, yaşayan ve ölen tüm rehinelerin serbest kalması da dahil, siyasi kademe tarafından belirlenen savaş hedeflerine ulaşmak için Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine saldırmaktadır" denildi.

DEHŞET ANLARI KAMERALARA YANSIDI
Filistin Sivil Savunma Teşkilatı'ndan edinilen bilgilere göre ise, saldırılarda en az 300 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğu açıklanırken, yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail Gazze Şeridi’ne saldırdı: En az 300 kişi hayatını kaybetti | Video 01:40
İsrail Gazze Şeridi’ne saldırdı: En az 300 kişi hayatını kaybetti | Video 18.03.2025 | 08:35
Kuzey Makedonya’da 59 kişinin öldüğü gece kulübünün sahibine ait kafeye saldırı | Video 02:47
Kuzey Makedonya’da 59 kişinin öldüğü gece kulübünün sahibine ait kafeye saldırı | Video 18.03.2025 | 08:35
Etna Yanardağı patlarken kayak yaptı | Video 02:54
Etna Yanardağı patlarken kayak yaptı | Video 17.03.2025 | 15:30
Trump’ın emri sonrasında hedef olan Yemen’de bilanço ağırlaşıyor | Video 01:06
Trump’ın emri sonrasında hedef olan Yemen’de bilanço ağırlaşıyor | Video 17.03.2025 | 12:14
Tayland’da dalış teknesi yandı: İngiliz turist hayatını kaybetti | Video 00:30
Tayland'da dalış teknesi yandı: İngiliz turist hayatını kaybetti | Video 17.03.2025 | 11:13
ISS’e gönderilen 4 astronot, 9 aydır orada mahsur kalan Williams ve Wilmore tarafından karşılandı | Video 02:20
ISS'e gönderilen 4 astronot, 9 aydır orada mahsur kalan Williams ve Wilmore tarafından karşılandı | Video 16.03.2025 | 13:45
Pakistan’da bombalı saldırı: 6 ölü | Video 01:44
Pakistan’da bombalı saldırı: 6 ölü | Video 16.03.2025 | 12:40
Kuzey Makedonya’da feci olay! Gece kulübündeki yangında en az 50 kişi öldü | Video 00:59
Kuzey Makedonya'da feci olay! Gece kulübündeki yangında en az 50 kişi öldü | Video 16.03.2025 | 10:30
ABD ordusu Husi hedeflerinin vurulduğu anlara ait görüntüleri paylaştı | Video 01:06
ABD ordusu Husi hedeflerinin vurulduğu anlara ait görüntüleri paylaştı | Video 16.03.2025 | 08:36
Uzay’da mahsur kalan 2 astronotu kurtarama görevi başladı! Dragon uzay aracı böyle fırlatıldı... 01:36
Uzay'da mahsur kalan 2 astronotu kurtarama görevi başladı! Dragon uzay aracı böyle fırlatıldı... 15.03.2025 | 07:52
AP üyesi Botenga, Gazze’yle ilgili oturumda Avrupa Konseyi’ne böyle tepki gösterdi: Kendinizden utanmalısınız | Video 01:05
AP üyesi Botenga, Gazze'yle ilgili oturumda Avrupa Konseyi'ne böyle tepki gösterdi: "Kendinizden utanmalısınız" | Video 14.03.2025 | 16:03
ABD’de iniş yapan yolcu uçağı pistte alev aldı: 12 yaralı | Video 02:48
ABD’de iniş yapan yolcu uçağı pistte alev aldı: 12 yaralı | Video 14.03.2025 | 11:27
İsrail’den Şam’a hava saldırısı: 1 ölü | Video 01:04
İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 1 ölü | Video 14.03.2025 | 10:19
İsrail savaş uçakları, Filistin İslami Cihadı’nın Şam’daki karargahını vurdu | Video 00:15
İsrail savaş uçakları, Filistin İslami Cihadı'nın Şam'daki karargahını vurdu | Video 13.03.2025 | 15:53
İtalya’da 4.4 büyüklüğündeki deprem! Halk geceyi sokaklarda geçirdi | Video 02:17
İtalya’da 4.4 büyüklüğündeki deprem! Halk geceyi sokaklarda geçirdi | Video 13.03.2025 | 12:11
Bolivya’da otobüs yoldan çıkarak devrildi: 13 ölü | Video 00:22
Bolivya'da otobüs yoldan çıkarak devrildi: 13 ölü | Video 13.03.2025 | 11:16
Pakistan’daki rehine krizinde hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi | Video 01:27
Pakistan'daki rehine krizinde hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi | Video 13.03.2025 | 08:33
New York Belediye Başkanı Eric Adams’tan geleneksel iftar daveti | Video 05:49
New York Belediye Başkanı Eric Adams’tan geleneksel iftar daveti | Video 12.03.2025 | 08:33
Pakistan’da trende rehine krizi: 13 militan öldürüldü, 80 rehine kurtarıldı | Video 01:31
Pakistan'da trende rehine krizi: 13 militan öldürüldü, 80 rehine kurtarıldı | Video 12.03.2025 | 08:33
Pakistan’da trene silahlı saldırı! 450 kişi rehin alındı | Video 01:37
Pakistan'da trene silahlı saldırı! 450 kişi rehin alındı | Video 11.03.2025 | 14:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY