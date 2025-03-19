CHP’li başkan polise vurdu: Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra Muğla'da CHP'liler ve vatandaşlar, CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Topluluk daha soran sloganlar atarak Muğla Adliyesine yürüdü. Adliye önünde polis barikatıyla karşılanan grup protestolarına devam etti. Bazı vatandaşlar ise polisin üzerine yürüdü. Polisin, topluluğa biber gazı sıkmasıyla ortalık karıştı. Yaşanan arbede de biber gazı yiyenler arasında belediye başkanları ve partililer siyasiler de vardı.

CHP'li başkandan çirkin saldırı: Polise vurdu | Video

POLİSE AHLAKSIZ ADAM DİYEREK SALDIRDI

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü öfke ile Sinirine hakim olamayan Başkan Ünlü, "Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun" diyerek polisin üzerine yürüdü. Barikata vuran Ünlü, olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı.