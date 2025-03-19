CHP’li başkandan çirkin saldırı: Polise vurdu | Video
İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Aday Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra Muğla Adliyesi önünde arbede yaşandı. Polisin biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü öfkelendi. Sinirine hakim olamayan Başkan Ünlü, “Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun” diyerek polise vurdu.
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