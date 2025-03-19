CHP’li Sezgin Tanrıkulu canlı yayında ağzından kaçırdı! ’İmamoğlu’ itirafı: Önceden bunu da tasarladık

"ÖNCEDEN BUNU DA TASARLADIK"

Tanrıkulu, canlı yayında, "CHP'li olmayan ama bu düzenden rahatsız olan herkese (23 Mart) Pazar günü 81 ilde oy kullanılacak yerlerde, ilçe merkezlerinin önünde bir selam verin geçin kardeşim. Bunun gibi bir sivil itaatsizlik ve demokratik eylem biçimi olamaz. Önceden bunu da tasarladık zaten. Bu amaçla yapıyoruz ön seçimi aynı zamanda. Adayımızı o nedenle, daha seçim süreci belli olmadan ortaya çıkarıyoruz. Üyelerimizin, seçmenlerimizin ve gerçek muhaliflerin desteğini almak için..." ifadelerini kullandı.