İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Basın Danışmanı Murat Ongun, İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 87 kişi gözaltına alınırken ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.
Operasyonun ardından "Cumhurbaşkanı adayı olduğu için İmamoğlu hakkında operasyon yapıldığı" algısı oluşturulmaya başlandı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konuk olduğu bir canlı yayında yaptığı açıklama ile tüm algıları yıktı.
AĞZINDAN KAÇIRDI: TÜM SORUŞTURMALARDAN HABERDARIZ!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarından daha önce haberdar olduklarını söyleyen Tanrıkulu, İmamoğlu'nun bu soruşturmalardan kurtulması için ön seçim formülünü tasarladıklarını canlı yayında ağzından kaçırdı.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu canlı yayında ağzından kaçırdı! 'İmamoğlu' itirafı: Önceden bunu da tasarladık
"ÖNCEDEN BUNU DA TASARLADIK"
Tanrıkulu, canlı yayında, "CHP'li olmayan ama bu düzenden rahatsız olan herkese (23 Mart) Pazar günü 81 ilde oy kullanılacak yerlerde, ilçe merkezlerinin önünde bir selam verin geçin kardeşim. Bunun gibi bir sivil itaatsizlik ve demokratik eylem biçimi olamaz. Önceden bunu da tasarladık zaten. Bu amaçla yapıyoruz ön seçimi aynı zamanda. Adayımızı o nedenle, daha seçim süreci belli olmadan ortaya çıkarıyoruz. Üyelerimizin, seçmenlerimizin ve gerçek muhaliflerin desteğini almak için..." ifadelerini kullandı.