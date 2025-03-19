Video Haber CHP'li Sezgin Tanrıkulu canlı yayında ağzından kaçırdı! 'İmamoğlu' itirafı: Önceden bunu da tasarladık
CHP'li Sezgin Tanrıkulu canlı yayında ağzından kaçırdı! 'İmamoğlu' itirafı: Önceden bunu da tasarladık

CHP'li Sezgin Tanrıkulu canlı yayında ağzından kaçırdı! 'İmamoğlu' itirafı: Önceden bunu da tasarladık

19.03.2025 | 22:12

CHP'li Sezgin Tanrıkulu canlı yayında ağzından kaçırdı! 'İmamoğlu' itirafı: Önceden bunu da tasarladık

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