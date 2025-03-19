Haberler Gündem Haberleri Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'li vekiller TBMM'de kürsüyü işgal etti
Giriş Tarihi: 19.3.2025 14:40 Son Güncelleme: 19.3.2025 15:19

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'li vekiller TBMM'de kürsüyü işgal etti

İBB'ye yapılan terör ve büyük yolsuzluk operasyonu sonrası Ekrem İmamoğlu ve Basın Danışmanı Murat Ongun gözaltına alınmıştı. CHP'li milletvekilleri yapılan operasyon sonrası TBMM'deki oturumda kürsüyü işgal etti.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP’li vekiller TBMM’de kürsüyü işgal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan terör ve büyük yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında buluğunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, yapılan operasyon sonrası Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu 86 kişi gözaltına alınmıştı.

CHP'li vekiller TBMM'de kürsüyü işgal etti | Video


CHP'LİLER TBMM'DE KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİ

İBB'ye yapılan operasyondan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından TBMM'de yapılan oturumda CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal ederek oturuma engel oldu.

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'li vekiller TBMM'de kürsüyü işgal etti
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