CHP'li vekiller TBMM'de kürsüyü işgal etti | Video
İBB'ye yapılan terör ve büyük yolsuzluk operasyonu sonrası Ekrem İmamoğlu ve Basın Danışmanı Murat Ongun gözaltına alınmıştı. CHP'li milletvekilleri yapılan operasyon sonrası TBMM'deki oturumda kürsüyü işgal etti.
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