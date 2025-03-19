CHP'li vekiller TBMM'de kürsüyü işgal etti | Video

İBB'ye yapılan terör ve büyük yolsuzluk operasyonu sonrası Ekrem İmamoğlu ve Basın Danışmanı Murat Ongun gözaltına alınmıştı. CHP'li milletvekilleri yapılan operasyon sonrası TBMM'deki oturumda kürsüyü işgal etti.