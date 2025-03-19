Erdoğan çifti asırlık çınarlarla iftarda buluştu

Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, huzurevi sakinleri ve ülke genelinden gelen yaşlıların katılımıyla Devlet Konukevi'nde "Vefa İftarı" organize edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu öğrencileriyle yaptığı iftarın ardından Devlet Konukevi'ne gelerek, yaşlılara sürpriz yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarın ardından yaşlılarla samimi ve sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı iftar programında, 75 yaşındaki hafız Abdülkadir Sağlam tarafından Kuran'ı Kerim okundu.

HİKAYELERİNİ PAYLAŞTILAR

Yaşlıların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürprizi ve Emine Erdoğan'ın ilgisi dolayısıyla memnuniyetlerini ilettiği programda, dedesi Çanakkale şehidi, eşi ve damadı 15 Temmuz şehidi olan Vehibe Sayın da hikâyesini paylaştı.

Emine Erdoğan, programa ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Asırlık çınarlarımızla, rahmet dolu Ramazan ayının manevi huzurunu paylaşarak hasbihal ettik, hasret giderdik" ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, İsrail'in Filistin'ndeki son saldırılarına ilişkin sosyal medya paylaşımında da "Suçlular sadece suçu işleyenler değil, masum canların hayattan koparılmasına sessiz kalanlardır! Filistin, tüm insanlığın vicdan testidir" değerlendirmesini yaptı.