Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş hakim karşısında: Saldırıya karşı refleks olarak ittim!

MERT HAKAN YANDAŞ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Mert Hakan Yandaş, Emre Kartal ve Hulusi Belgü ve müşteki Ali Çelikkıran katıldı. Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. Aylık gelirinin 110 bin TL olduğunu belirten Yandaş, "O gün maçtan anlımızın akıyla çıkmıştık. Karşı taraf her zamanki gibi yanlış algı yaptı. Ben ilk başta seyircimizi selamlamak için çıkmak istedim. İki üç kişi önüme geçip engel oldular. Bir daha içeri girip polis eşliğinde sahaya çıkıp sevincimizi yaşadık, resim çektirirken stat müdürü engel olmaya çalıştı. Ben de refleks olarak ittim" şeklinde konuştu. Mahkeme hakimi, Yandaş'ın ifade verdiği esnadaki duruşundan dolayı uyarıda bulundu. Taraf avukatlar arasında da duruşma esasında derbiyi aratmayacak şekilde gergin anlar yaşandı.