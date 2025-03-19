Silah bırakılmazsa mücadele sürer

Adalet Bakanı , basın mensupları ile iftarda bir araya geldi. Terörle mücadele konusunda taviz verilmeyeceği mesajını veren Bakan Tunç, "İmralı'nın çağrısında bir şart söz konusu değil. Silah bırakma şartı yerine getirilmezse terörle mücadele devam eder" dedi. Af tartışmalarına ilişkin, "Gündemde af söz konusu değil" diyen Tunç, Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Sürekli kendisine karşı bir yargı tacizi varmış algısı oluşturmaya çalışıyor. Yargılandığı konular belli" ifadelerini kullandı.

GÜNDEMDE AF YOK

Kişiye yönelik bir düzenleme, bir iyileştirme söz konusu değil. Biz 'mevzuatımızda sürekli birtakım iyileştirmeler' yapıyoruz.

Gündemde af söz konusu değil.

İmralı'da bir tecrit yok. Geçmişte de hep tecrit olduğu, sağlık durumunun kötüye gittiğini söylediler. Ama bunların dezenformasyon olduğu ortaya çıktı.

Çağrının yapıldığı gün fotoğrafı da çekildi, videosu da alındı. Video tamamen devletin güvenlik ve istihbaratı açısından çektiği bir video.

