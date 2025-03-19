SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan çiftçilere müjde: 18,5 milyar TL’lik destek vereceğiz

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Çiftçiler ile İftar Programı'nda konuştu.
Çiftçiler ile İftar Programı'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Son 10 gününe eriştiğimiz Ramazan-ı Şerifimizin mübarek olmasını diliyorum. Kadir gecemizi, Ramazan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Bu mübarek ayda edilen duaların Gazzeli, Suriyeli mazlumlar başta olmak üzere tüm Müslümanların zulümden kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum. Buradan sizlerin şahsın vatan topraklarının her karışını alın teriyle işleyen tüm çiftçi kardeşlerime sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Rabbim bizlere yokluğunuzu hissettirmesin diyorum.
"ÇİFTÇİLERİMİZİN FEDAKARLIĞINI UNUTMAYACAĞIZ"
Çiftçi kardeşlerimiz en sancılı dönemlerde demokrasimize verdiği desteklerden ötürü de minnettarız. 15 Temmuz'da milli iradeyi korumak için en çok safta yer almanızı unutamayız. Darbecileri engellemek için mahsullerini ateşe veren çiftçilerimizin fedakarlığını unutmayacağız. Sizlere ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.
Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm vatandaşlarımızın saadeti, refahı için koşturuyoruz. Şahsımızı ve hükümetimizi hedef alan saldırılara teslim olmadan, saldırılara prim vermeden 85 milyonun huzuru için çaba gösteriyoruz.
"MEYVE VE SEBZE ÜRETİMİNDE İSE DÜNYADA 4'ÜNCÜYÜZ"
Bitkisel üretimden hayvancılığa, tarımın her alanında ülkemizin gerçek potansiyeli ortaya çıkıyor. Sektörün içinde olanlar neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor.
2025 yılında şu ana 24 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu rakam 135 milyar lirayı bulacak. Ülkemizde 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Sebze ve meyve üretiminde dünyada 4'üncüyüz. Bitkisel üretimde 24'üncüyüz. 24 üründe ilk 3'teyiz. Çiğ süt üretiminde dünyada 9, Avrupa'da 3. sıradayız. Sığır eti üretiminde dünyada 7'inci, Avrupa birinci sıradayız. Meyve ve sebze üretiminde ise dünyada 4'üncüyüz. Bal üretiminde Avrupa'da ilk sırada bulunuyoruz.
Üretimdeki bu başarılarla birlikte tarım orman sektörü geçen yıl Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme gösterdi. Tarımsal hasılada Avrupa'da lideriz.
"MUHALEFETE NE DESEK BOŞ..."
Muhalefete ne desek boş. Onlar bir yalan bulup hükümetimizi ve tarım sektörümüzü karalamaya devam ederler. Gerçekler bunlardır. Tarım bitti iftirası atıyorlar. Siz çiftçi kardeşlerimi bir kez daha yürekten tebrik ediyorum.
Taklit yapılan ürünler artık anlık olarak yayınlanıyor. Fahiş fiyatla mücadelemiz de aralıksız sürüyor. Dört koldan çok yoğun bir mücadele içerisine girdik. Ürün arzına dönük önlemler aldık. Temel gıda ürünlerinde arz sıkıntısı yaşanmadı. Birçok işletmemiz indirim kampanyasıyla enflasyonla mücadeleye destek verdiler hem de vatandaşımızın daha uygun fiyatlarla ürünlere ulaşmasına destek oldular.
"18,5 MİLYAR LİRALIK DESTEK VERECEĞİZ"
Tarımsal üretim planlamasına başladık. Hangi ürünün nerede ne kadar ekileceğini planlıyoruz. Teşvik ve desteklerimizi açıkladık. Bunun sonuçlarını önümüzdeki 3 yıl içinde göreceğiz. Destekten faydalanan çiftçi sayımızı artırıyoruz.
Son 22 yılda tam 3 trilyon 350 milyar lira maliyetli 11 bine yakın su ve sulama tesisini hizmete almıştık. Bu yıl 132 milyar yatırımla 321 tesisi daha sizlerin hizmetine sunacağız.
18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz. Çiftçilere 37 milyar TL hibe vereceğiz."