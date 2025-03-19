SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan çiftçilere müjde: 18,5 milyar TL’lik destek vereceğiz

"ÇİFTÇİLERİMİZİN FEDAKARLIĞINI UNUTMAYACAĞIZ"

Çiftçi kardeşlerimiz en sancılı dönemlerde demokrasimize verdiği desteklerden ötürü de minnettarız. 15 Temmuz'da milli iradeyi korumak için en çok safta yer almanızı unutamayız. Darbecileri engellemek için mahsullerini ateşe veren çiftçilerimizin fedakarlığını unutmayacağız. Sizlere ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm vatandaşlarımızın saadeti, refahı için koşturuyoruz. Şahsımızı ve hükümetimizi hedef alan saldırılara teslim olmadan, saldırılara prim vermeden 85 milyonun huzuru için çaba gösteriyoruz.