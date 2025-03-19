Çiftçiler ile İftar Programı'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Çiftçiler ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Çiftçilere 18.5 milyar TL'li destek verileceğini belirten Başkan Erdoğan, "37 milyar TL'lik de hibe vereceğiz" dedi.