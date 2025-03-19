SON DAKİKA... Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP’de protesto şoku: 25 ilçeden çağrı yapıldı ama…

Yargı kararları üzerinden devleti ve kurumları hedef alan CHP yönetimi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için Ankara'nın 25 ilçesine katılım çağrısı yaptı. Ancak CHP'nin yaptığı çağrıya rağmen CHP Genel Merkezi önünde kalabalık sınırlı kaldı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'ye protesto şoku: 25 ilçeden çağrı yapıldı ama… | Video