Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA... Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP’de protesto şoku: 25 ilçeden çağrı yapıldı ama…
Giriş Tarihi: 19.3.2025 16:07 Son Güncelleme: 19.3.2025 16:31

SON DAKİKA... Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP’de protesto şoku: 25 ilçeden çağrı yapıldı ama…

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik iki ayrı soruşturma başlatıldı. PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek ve çıkar amaçlı suç örgütü kurma suçlaması İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP yine algı operasyonlarına başladı. Yargı kararları üzerinden devleti ve kurumları hedef alan CHP, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek için çağrı yaptı. Ankara’nın 25 ilçesine çağrı yapılmasına rağmen CHP Genel Merkezi önünde kalabalık sınırlı kaldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Kent Uzlaşısı kapsamında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlaması ve Medya A.Ş kapsamında "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma" suçlaması ile soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile basın danışmanı Murat Ongun dahil olmak üzere 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

84 kişi gözaltına alındı, 22 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Cumhuriyet Halk Partisi ise yine algı operasyonuna imza attı.

Yargı kararları üzerinden devleti ve kurumları hedef alan CHP yönetimi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için Ankara'nın 25 ilçesine katılım çağrısı yaptı. Ancak CHP'nin yaptığı çağrıya rağmen CHP Genel Merkezi önünde kalabalık sınırlı kaldı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'ye protesto şoku: 25 ilçeden çağrı yapıldı ama… | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP’de protesto şoku: 25 ilçeden çağrı yapıldı ama…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz