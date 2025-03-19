SON DAKİKA... Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP’de protesto şoku: 25 ilçeden çağrı yapıldı ama…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Kent Uzlaşısı kapsamında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlaması ve Medya A.Ş kapsamında "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma" suçlaması ile soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile basın danışmanı Murat Ongun dahil olmak üzere 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Yargı kararları üzerinden devleti ve kurumları hedef alan CHP yönetimi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için Ankara'nın 25 ilçesine katılım çağrısı yaptı. Ancak CHP'nin yaptığı çağrıya rağmen CHP Genel Merkezi önünde kalabalık sınırlı kaldı.
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'ye protesto şoku: 25 ilçeden çağrı yapıldı ama… | Video