Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP’ye protesto şoku: 25 ilçeden çağrı yapıldı ama… | Video
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik iki ayrı soruşturma başlatıldı. PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek ve Çıkar amaçlı suç örgütü kurma suçlaması İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP yine algı operasyonlarına başladı. Yargı kararları üzerinden devleti ve kurumları hedef alan CHP, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek için çağrı yaptı. Ankara’nın 25 ilçesine çağrı yapılmasına rağmen CHP Genel Merkezi önünde kalabalık sınırlı kaldı.
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