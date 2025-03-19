SON DAKİKA! İBB’deki büyük yolsuzluğun arka planı! Ekrem İmamoğlu’nun kirli ağı böyle deşifre olmuştu...

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu büyük yolsuzluk ve terör operasyonunda gözaltına alındı. CHP'deki para sayma görüntüleri soruşturmanın en kritik ayaklarından biri olurken, skandalın arkasından Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler çıkmıştı. Yapılan operasyonla birlikte para kuleleri rezaletinin arkasında olan birçok isim de gözaltına alındı. İşte yolsuzluk operasyonuna giden süreç ve İmamoğlu'nun kirli rant şebekesi!
"İŞ ADAMLARINI PARA VERMEYE ZORLADIKLARI..."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Kamuoyunda 'CHP' de para sayma görüntüleri' başlığıyla paylaşılan video görüntüleri üzerine savcılıkça re'sen başlatılan ve kamu davası açılan soruşturma kapsamında usulsüz bağış toplama olayıyla ilgili olarak ifadeleri alınan tanıkların başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok kişi hakkında, iş adamlarını para vermeye zorladıkları bazı iş adamlarıyla hareket ederek haksız kazanç sağladıkları piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde gizli kasa diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları beyanları, yine İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin mülkiye müfettişliği tarafından tanzim edilen rapor neticesinde uyarınca soruşturma başlatıldı."
"Soruşturma kapsamında, çıkar amaçlı suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri İstanbul Büyükşehir Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği, şüphelilerin suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturdukları, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı nitelikli işler üzerinden ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet ve irtikap eylemlerini örgütlü bir şekilde işledikleri tespit edildi." denildi.
PARA KULELERİ REZALETİNİN PERDE ARKASI
CHP'nin para kulesi rezaletinde görüntülerdeki kişiler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler çıktı. CHP'de hiçbir fiili görevi olmamasına rağmen para sayımında aktif rol oynayan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş birlikte ofise para getiren isimdi.
CHP'nin eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz da para sayımına katıldı. Deste deste paralar 3 saat boyunca bavul ve valizlerle parçalar halinde ofise getirildi. Getirilen paraları tek tek not alan isim Fatih Keleş'ti. CHP'nin İstanbul'daki ilçe belediyelerinden de ofise para taşındı. İl binasının satın alınmasıyla ilgili ilk görüşmelerinde CHP'li Sarıyer Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştiği öğrenildi.
PARAYI GETİRENLER
(Gözaltında) FATİH KELEŞ
'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun uzun yıllardır danışmanlığını yapıyor. CHP'nin İBB Meclis üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı da olan Keleş 2021'de baba Hasan İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'la birlikte Edremit Belediyesi üzerinden Kaz Dağları'nda arsa almıştı.
(Gözaltında) TUNCAY YILMAZ
CHP'de görevi olmamasına rağmen para sayımına katılan İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş'le paraları ofise getiren kişi. İfadesinde 'Fatih ağabey para taşımak için yardım istedi. Ne kadar para saydığımı hatırlamıyorum" dedi.
TURAN TAŞKIN ÖZER
Fatih Keleş'in savcılık ifadesinde "Paraları ondan aldım" diye bahsettiği Turan Taşkın Özer de Beylikdüzü ekibinden. 10 yılda İmamoğlu'nun desteğiyle CHP ilçe başkanlığından milletvekilliğine yükseldi. Özer çağrılmasına rağmen henüz ifade vermeye gitmedi.
SAYIMA KATILANLAR
ÖZGÜR NAS
Dönemin yerel yönetimlerden sorumlu CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı. Nas "Şüpheli" sıfatıyla savcılığa verdiği ifadesinde 'Paranın kaynağını, nasıl temin edildiğini bilmiyorum' dedi.
CAN POYRAZ
Dönemin CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı ve özel kalem müdürü. Savcılık ifadesinde "Parayı Keleş getirdi. Nereden nasıl temin ettiğini bilmiyorum. Euro varsa da ben hatırlamıyorum" dedi.
İLÇE BELEDİYELERİNİN ÇANTACILARI
SERKAN ÇEBİ-KÜÇÜKÇEKMECE
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi. Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Çebi'nin nikâhını Ekrem İmamoğlu kıymıştı.
ONUR ÖKSEL-ŞİŞLİ
Onur Öksel, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı. Para sayma görüntülerinde kimliği tespit edilince apar topar izne çıkmıştı.
MELİH MORSÜNBÜL-MALTEPE
Melih Morsünbül Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı ve eski Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı. 'Şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Adı Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet skandalına karıştı.
İMAMOĞLU'NUN KİRLİ RANT AĞI
Ekrem İmamoğlu'nun kirli rant ağı da para sayma kuleleriyle birlikte kamuoyunda gündem olmuştu. "Rant Şebekesi" CHP'li İBB Çalışanları, İnşaat Firması Sahipleri, Ajans Sahipleri ve CHP'li Siyasetçiler olarak gruplandırılarak deşifre edildi.
İŞTE O İSİMLER!
(Gözaltında) Necati Özkan: CHP'li İBB Başkanının kampanya direktörü, siyasi danışmanı ve Öykü Ajansın sahibi
Ünal Uzun: CHP'li İBB Başkanının iletişim danışmanlarından ve Lobby PR'ın sahibi
Turan Taşkın Özer: CHP İstanbul Milletvekili, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve CHP'li İBB Başkanının Avukatı
(Gözaltında) Mehmet Murat Çalık: CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı
Hasan Akgün: Büyükçekmece Belediye Başkanı
(Gözaltında) Murat Ongun: Eski CHP'li İBB Sözcüsü, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı
(Gözaltında) Fatih Keleş: CHP'li İBB Başkanının Danışmanı ve "kasası"
(Gözaltında) Can Akın Çağlar: CHP'li İBB Genel Sekreteri
(Gözaltı kararı verildi, firari çıktı) Emrah Bağdatlı: Murat Ongun'un yardımcısı
Emre Yeşilördek: CHP'li İBB'de finans danışmanı
Elçin Karaoğlu: CHP'li İBB Boğaziçi İmar Müdürü
(Gözaltında) Ertan Yıldız: CHP'li İBB Başkanının Danışmanı ve Ertan İnşaat'ın sahibi
(Gözaltında) Tuncay Yılmaz: İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü
(Gözaltında) "Kalfa" Adem Soytekin: Asoy İnşaatın sahibi, CHP'li İBB Başkanının "ihale ağası"
(Gözaltında) Ali Gül: Gül İnşaat'ın sahibi