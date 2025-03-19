SON DAKİKA! İBB’deki büyük yolsuzluğun arka planı! Ekrem İmamoğlu’nun kirli ağı böyle deşifre olmuştu...

"İŞ ADAMLARINI PARA VERMEYE ZORLADIKLARI..."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Kamuoyunda 'CHP' de para sayma görüntüleri' başlığıyla paylaşılan video görüntüleri üzerine savcılıkça re'sen başlatılan ve kamu davası açılan soruşturma kapsamında usulsüz bağış toplama olayıyla ilgili olarak ifadeleri alınan tanıkların başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok kişi hakkında, iş adamlarını para vermeye zorladıkları bazı iş adamlarıyla hareket ederek haksız kazanç sağladıkları piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde gizli kasa diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları beyanları, yine İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin mülkiye müfettişliği tarafından tanzim edilen rapor neticesinde uyarınca soruşturma başlatıldı."