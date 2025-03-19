Son dakika! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili açıklama

"KANUN KARŞISINDA AYRICALIK YOK"

Kanun karşısında ayrıcalık yok. İddialar, deliller değerlendirilecek ve tüm şeffaflığı ile kamuoyu öğrenecektir. Soruşturma ile ilgili hiçbir bilgi olmadan lehte ya da aleyhte hükme varmak doğru değildir. Hak arama yolları açıktır. Sürekli sükûnet ile takip etmek, verilecek kararları saygı ile karşılamak hepimizin ortak sorumluluğudur.