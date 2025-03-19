Son Dakika: Bakan Yılmaz Tunç'tan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili açıklama | Video

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı büyük yolsuzluk ve terör operasyonuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Tarafsız ve bağımsız yargının gerçekleştirmekte olduğu soruşturmaları farklı taraflara çekmek, darbe gibi ifadelerle nitelendirmek son derece tehlikeli ve yanlıştır." dedi. Bakan Tunç, soruşturmanın büyük bir titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.