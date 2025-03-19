Aslı Baykal’dan Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı operasyonla ilgili çarpıcı yorum: Temiz siyaset için büyük adımlar

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan İBB'ye yönelik gerçekleşen bu operasyon ve CHP'nin arka planda kurguladığı oyunla ilgili çarpıcı bir değerlendirme geldi. Aslı Baykal, "Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar. Bize düşen Türk adalerine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek." dedi.