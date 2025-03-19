Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | İBB’ye yolsuzluk operasyonu! İmamoğlu ve Ongun hakkında gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 19.3.2025 06:41 Son Güncelleme: 19.3.2025 07:31

SON DAKİKA | İBB’ye yolsuzluk operasyonu! İmamoğlu ve Ongun hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne büyük yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Operasyon çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 100'e yakın gözaltı kararı verilen operasyonun, Medya A.Ş’deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan Kent uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi.

YUSUF ÖZDEMİR YUSUF ÖZDEMİR
SON DAKİKA | İBB’ye yolsuzluk operasyonu! İmamoğlu ve Ongun hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne büyük yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Operasyon çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 100'e yakın gözaltı kararı verilen operasyonun, Medya A.Ş'deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan Kent uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi.

İmamoğlu'nun Sarıyer'de bulunan konutunun çevresinde çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı. İmamoğlu'nun konutunda arama yapıldığı öğrenildi.

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SON DAKİKA | İBB’ye yolsuzluk operasyonu! İmamoğlu ve Ongun hakkında gözaltı kararı
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