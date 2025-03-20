AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dosya hakkında bilgimiz yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Çelik, İBB'ye yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması ile ilgili, "Siyasilerin yapması gereken yargı sürecini izlemek" ifadesini kullandı.

"Türkiye'de darbe deyince CHP karşımıza çıkar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "sivil darbe" ithamlarına sert tepki gösteren Çelik, şöyle konuştu:

"Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimizin yargı süreciyle ilgili olarak değerlendirme yapmasının geçerliliği olmaz. Özgür Özel bunun Cumhurbaşkanımız ve AK Parti tarafından CHP'ye darbe olduğunu söylüyor. Soruşturmayla ilgili Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri kabul edilemez. Sayın Özgür Özel, darbe girişimi nedir, darbe girişimine siyasi organizasyonlar nasıl destek verir diye bir merak içerisindeyse bu konuyla ilgili en zengin literatür CHP'nin tarihinde vardır.

Siyasetin durması gereken yer neresidir, bununla ilgili olarak CHP'nin öğrenme kabiliyetinin olmadığı görülmüştür. Yapay zeka bile CHP'nin ortaya koyduğu argümanlardan daha iyi argüman ortaya koyabilir. Yapay zekanın CHP'ye öğreteceği çok şey vardır. Yapay zeka, daha nitelikli değerlendirme yapacağı açıktır"