Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dosya hakkında bilgimiz yok
Giriş Tarihi: 20.3.2025 14:04 Son Güncelleme: 20.3.2025 14:26

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dosya hakkında bilgimiz yok

İBB'ye yönelik soruşturmalar hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; "Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Çünkü hiçbirimiz dosyanın içeriğiyle ilgili bilgiye sahip değiliz. Sayın Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi 'sivil darbe' gibisinden bir ifadeyle yan yana anması siyasi akılsızlığın zirvesidir" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dosya hakkında bilgimiz yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Çelik, İBB'ye yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması ile ilgili, "Siyasilerin yapması gereken yargı sürecini izlemek" ifadesini kullandı.

"Türkiye'de darbe deyince CHP karşımıza çıkar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "sivil darbe" ithamlarına sert tepki gösteren Çelik, şöyle konuştu:

"Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimizin yargı süreciyle ilgili olarak değerlendirme yapmasının geçerliliği olmaz. Özgür Özel bunun Cumhurbaşkanımız ve AK Parti tarafından CHP'ye darbe olduğunu söylüyor. Soruşturmayla ilgili Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri kabul edilemez. Sayın Özgür Özel, darbe girişimi nedir, darbe girişimine siyasi organizasyonlar nasıl destek verir diye bir merak içerisindeyse bu konuyla ilgili en zengin literatür CHP'nin tarihinde vardır.

Siyasetin durması gereken yer neresidir, bununla ilgili olarak CHP'nin öğrenme kabiliyetinin olmadığı görülmüştür. Yapay zeka bile CHP'nin ortaya koyduğu argümanlardan daha iyi argüman ortaya koyabilir. Yapay zekanın CHP'ye öğreteceği çok şey vardır. Yapay zeka, daha nitelikli değerlendirme yapacağı açıktır"

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dosya hakkında bilgimiz yok
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