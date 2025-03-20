AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Dosya hakkında bilgimiz yok" | Video
İBB'ye yönelik soruşturmalar hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; "Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Çünkü hiçbirimiz dosyanın içeriğiyle ilgili bilgiye sahip değiliz. Sayın Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi 'sivil darbe' gibisinden bir ifadeyle yan yana anması siyasi akılsızlığın zirvesidir" ifadelerine yer verdi.
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