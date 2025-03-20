CHP’li Ali Mahir Başarır’dan Meclis’te provokasyon: AK Parti sıralarına kolonya fırlattı!

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından dün CHP'liler Meclis kürsüsünü işgal etmişti. Bugün ise CHP'li vekiller yeni bir provokasyona imza attı.

TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başladı. AK Parti Konya milletvekili Mehmet Baykan, CHP'nin, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e neden sahip çıkmadığını sorguladı. Bunun üzerine CHP milletvekilleri provokasyona soyundu.

AK PARTİ SIRALARINA KOLONYA FIRLATTI!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır elindeki kolonyayı AK Parti sıralarına doğru fırlattı. Bunun üzerine AK parti ile CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı. TBMM başkanvekili Sırrı Süreyya Önder oturuma ara verdi.

TBMM'de İmamoğlu gerilimi! CHP'li Ali Mahir Başarır, şişe fırlattı | Video