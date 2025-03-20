TBMM'de İmamoğlu gerilimi! CHP'li Ali Mahir Başarır, şişe fırlattı | Video
TBMM'de bugün yapılan oturumda, CHP'li ve AK Parti'li vekiller arasında tartışma çıktı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, AK Parti sıralarına doğru şişe fırlatması, tansiyonu yükseltti.
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