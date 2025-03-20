Danıştay eski üyesinden İmamoğlu’nun diploması ile ilgili yorum: "Hileyle kazanıldıysa hak değildir"

Açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın "Araştırma Raporu"nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; karar verilmiştir." denildi. Belgeler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve savcılığa da gönderilecek.