Danıştay eski üyesinden İmamoğlu’nun diploması ile ilgili yorum: "Hileyle kazanıldıysa hak değildir"

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve diğer 27 kişinin diplomasının iptal edildiğini bildirdi. Gerekçeli kararda, diplomaların, YÖK kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildiği ifade edildi.
Açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın "Araştırma Raporu"nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; karar verilmiştir." denildi. Belgeler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve savcılığa da gönderilecek.
"HİLEYLE KAZANILDIYSA HAK DEĞİLDİR"
Kararı değerlendiren Danıştay Eski üyesi Avukat Muharrem Özkaya, emsal kararlardaki diploma iptallerine dikkat çekti. Eski HSK üyesi de olan deneyimli idari hukukçusu Özkaya, şunları söyledi: "Kapatılan 2 yıllık Adalet Meslek Yüksekokulu'nu bitirip, Dikey Geçiş Sınavı ile Türkiye'deki hukuk fakültelerine yerleşemeyen; bunun yerine Balkanlardaki üniversitelerin hukuk fakültelerine giderek oradan da Kıbrıs'a geçip mezun olduktan sonra avukatlığa başlayan birçok kişinin bugüne kadar diploması ve ruhsatı iptal edildi." diyen Özkaya, "Zira Danıştay kararlarında; yokluk, açık hata ve ilgilinin hilesi olan hallerde kazanılmış hak olmayacağı belirtilmektedir" ifadelerini kullandı.