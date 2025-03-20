İstanbul’da katliam protestosu

İşgal rejimi İsrail'in ateşkesi bozarak yeniden katliamlara başlaması sonrası İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze için destek konvoyu düzenlerken Anadolu Gençlik Derneği, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanarak Filistin ve Türk bayraklarıyla İsrail'i protesto etti. Fatih Camii'nin avlusunda da toplanan vatandaşlar, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı. Binlerce kişi soğuk ve yağışlı havaya rağmen birçok yerde İsrail'in kanlı katliamını protesto etti.