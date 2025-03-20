Murat Ongun’un evinde çıkanlar herkesi şoke etti! Birçok silah ve deste deste paralar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen 2 ayrı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan 87 şüpheliye ait yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor.

Beykoz'daki evinde gözaltına alınan İBB Medya A.Ş, Başkanı Murat Ongun'un evinde yapılan aramalara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Evde yapılan aramada ele geçirilen yüklü miktarda döviz, TL, av tüfekleri ve kurşunlar dikkat çekti.

İşte Murat Ongun'un evinden çıkanlar

MURAT ONGUN'UN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Şu an İmamoğlu dahil 87 kişi gözaltında, diğerleriyse aranıyor. Ongun da dün sabah gözaltına alındığını duyurmuştu. Dün akşam İBB başkanının ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat'a mahkeme kararıyla el konmuştu.