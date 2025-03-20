Murat Ongun’un evinde çıkanlar herkesi şoke etti! Birçok silah ve deste deste paralar...

Beykoz'daki evinde gözaltına alınan İBB Medya A.Ş, Başkanı Murat Ongun'un evinde yapılan aramalara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Evde yapılan aramada ele geçirilen yüklü miktarda döviz, TL, av tüfekleri ve kurşunlar dikkat çekti.
İşte Murat Ongun'un evinden çıkanlar
MURAT ONGUN'UN MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Şu an İmamoğlu dahil 87 kişi gözaltında, diğerleriyse aranıyor. Ongun da dün sabah gözaltına alındığını duyurmuştu. Dün akşam İBB başkanının ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat'a mahkeme kararıyla el konmuştu.
'MASAK raporları uyarınca' İstanbul başsavcılığının talebi üzerine Ongun'un mal varlığına nöbetçi sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu. Murat Ongun ile birlikte Ertan Yıldız, Murat Kapki, Hüseyin Köksal ve Mehmet Muhittin Palazoğlu'nun da mal varlıklarına el konuldu.